رياضة | في غياب الزمالك.. الأهلي يحسم القمة بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في غياب الزمالك.. الأهلي يحسم القمة بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الليتواني جيدي ميناس ماسيكا صافرة نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد مرور ٢٠ دقيقة والتي كان من المقرر خوضها على ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونفذ الحكم الليتواني الوائح بإنهاء المباراة بعد مرور ٢٠ دقيقة على إطلاق صافرة البداية لعدم وجود فريق الزمالك على أرضية الملعب.

وستعتمد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة المباراة لصالح الأهلي بالفوز بهدفين دون مقابل، ليصل للفوز السادس عشر على التوالي.

ورفع الأهلي بهده النتيجة رصيده إلى ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند ٣١ نقطة في المركز الثالث.