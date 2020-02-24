رياضة | عاجل.. الحكم الليتواني مازيكا يعلن انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكم الليتواني مازيكا يعلن انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الحكم الليتواني جيديميناس مازيكا صافرته ليعلن انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان مقررا إقامتها اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز. ولم يحضر نادي الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة وتعطل الحافلة. وتنص لائحة اتحاد الكرة أن تحسب المواجهة لصالح الفريق الحاضر، واعتباره فائزا بنتيجة 2-0.



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