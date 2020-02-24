رياضة | الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية.

وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي في ملعب المباراة ويحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".

وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار وتأخر الحكام".

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وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول: "ربنا يعين القائمين على الرياضة".

وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي الأهلي".

وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير الأمور".