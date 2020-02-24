رياضة | مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول العقوبات المنتظرة عليه من جانب الجبلاية بعد عدم ذهاب الفريق إلى ستاد القاهرة اليوم لخوض مباراة الأهلي.

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وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد :"لو تم خصم أي نقاط من الزمالك هعتزل من المحاماة ومجلس الشعب".

وتابع: "كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم وإذا كان الحديث عن تتويج الأهلي ببطولة الدوري، مبروك الدوري للأهلي".