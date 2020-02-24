رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن واقعة انسحاب فريقه أمام الأهلي في المواجهة التي كان مقررا إقامتها اليوم في الدوري المصري

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء اليوم: " لا أعلم شيئا عن حافلة الفريق التي كان مقررا أن تذهب إلى ملعب القاهرة الدولي".

وتابع: " لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك وأتحدى عمرو الجنايني لو قدر يخصم نقطة من الزمالك".

وأضاف: "الزمالك سيتجه للمحكمة الرياضية في حال تم خصم أي نقطة من الفريق في بطولة الدوري".