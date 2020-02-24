رياضة | ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأنه يتمنى عدم وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي".

وأضاف :"هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..اعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع".