رياضة | عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة مدوية، غادر لاعبو الزمالك حافلة فريقهم إلى منازلهم وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراتهم أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت قناة "أون سبورت" عن طريق الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة القمة، أن نادي الزمالك حرر محضرا يفيد بتعطل الحافلة وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لاستاد القاهرة ملعب مباراة القطبين.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام الزمالك في السابعة والنصف، قبل أن يخرج اتحاد الكرة ويؤجل اللقاء لمدة ساعة كاملة.