رياضة | نجم برشلونة يتحدث عن "الكارثة" قبل موقعة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتحدث عن "الكارثة" قبل موقعة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني على التحدث عن مباراة نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المباراة التي ستقام مساء غدا على ملعب السان باولو.

وقال بيكيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "‏الكارثة في روما وليفربول لن ننساها ابدا، ولكن علينا التعلم منها للمستقبل، وكل مباراة خروج مغلوب هي عالم لوحدها ومختلفة عن غيرها، ولكن من الواضح أننا تعلمنا الدرس."

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وأكمل : "‏كل مباراة مهمة قبل أسبوعين وصلنا للعب في ملعب بيتيس ونحن خلف ريال مدريد بـ 6 نقاط في الليجا، وكان يجب علينا الفوز، واليوم نحن نتفوق عليهم بفارق نقطتين، المهم الان هو الفوز غدا، ومن ثم سنفكر في الكلاسيكو".

وأضاف : "إذا كان الفريق يعمل جيدا والنتائج جيدة، فإن الأرقام الاقتصادية وما يحدث في النادي لا يهم، لذلك سنحاول اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات، إذا خسر الفريق، فهناك الكثير من الضجيج والفوز يعطي راحة البال، وايضا يجب ان تلعب بشكل جيد ليس فقط الفوز".