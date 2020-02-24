رياضة | الأهلي يعاين أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعاين أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمعاينة أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الزمالك.

وعقب وصول الفريق الأحمر إلى ستاد القاهرة قام اللاعبون بالدخول لأرضية الملعب من أجل معاينتها في ظل الأمطار التي هطلت بغزارة عليها اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.ب