رياضة | بيكيه يُفجرها ويحسم مصير ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يُفجرها ويحسم مصير ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى جيرارد بيكيه مدافع فريقه برشلونة الإسباني أن مباراة فريقه غدًا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون معقدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"ستكون مُباراة بالغة التعقيد فقد تحسن نابولي كثيرًا وفاز على يوفنتوس وليفربول، يجب أن نكون منتبهين جدًا".

وتابع :"نحاول القيام بعملنا، نحن نعلم مسؤوليتنا، نحن في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ويجب ألا نفكر في أشياء أخرى".

وزاد :"سنحاول فرض أسلوب لعبنا، ولن ننسى روما وليفربول في حياتنا".

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وأشار :"متأكد بأن ميسي سوف يكون سعيداً حول مشاركته هنا لأول مرة نعرف تاريخ هذا الملعب جيدا، سنحاول التركيز غدًا".

وأوضح :"المهم هو النتائج الجيدة، فقد ثبت أن الأرقام الاقتصادية وكل شيء آخر لا يهم لأن ما يهم هو الوضع الرياضي".

وعن إمكانية انتقال ميسي لنابولي قال :"لا يمكنك أبدًا قول ذلك أبدًا واثق بأنه سيعتزل في برشلونة".

وأردف :"الفوز غدًا سيعطينا المزيد من الثقة امام ريال مدريد يوم الأحد".