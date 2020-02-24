رياضة | عبد الحفيظ يعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك لمدة ساعة.

وأكد عبد الحفيظ على أن لجنة المسابقات أخطرت مسئولي الأهلي بتأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب تأخر وصول الفريق المنافس ووصول الفريق الأحمر لاستاد القاهرة متأخرًا بجانب طاقم الحكام.

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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.