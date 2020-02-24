رياضة | مراقب القمة: اتجاه لتأجيل المباراة لأكثر من نصف ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقب القمة: اتجاه لتأجيل المباراة لأكثر من نصف ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فاروق مراقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي عن القرار النهائي بشأن تأجيل إنطلاق المباراة.

ومن المقرر انطلاق المواجهة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بين الزمالك والأهلي.

وأكد فاروق أن المباراة من الممكن تأخر إنطلاقها لأكثر من نصف ساعة وفقًا لتقرير الحكم ووصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

وأشار إلى أن القرار النهائي يرجع إلى حكم المباراة وتقريره صاحب القرار الأول والأخير.