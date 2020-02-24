رياضة | حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق اختيار نادي الزمالك فريق الشباب بالنادي مواليد ١٩٩٩ لمواجهة الأهلي في القمة المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك لا يريد إفساد فرحته في التتويج بلقب كأسي السوبر الإفريقي المصري".

وأضاف :"الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي في حال تحقيقه الفوز بالقمة، بعدما خسر في السوبر، حيث يرغب في التعويض".