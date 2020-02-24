رياضة | دكرنس ينهى استعداداته للقاء المنصورة بالقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس ينهى استعداداته للقاء المنصورة بالقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول بنادى دكرنس استعداداته لمباراة المنصورة، فى ديربى الدقهلية المنتظر، بستاد المنصورة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

وشهد المران الأخير بقيادة مصطفى عبده تدريبات خفيفة للاعبين وبعض الجمل الفنية وتصويبات على مرمى المرمى وقيام بعض اللاعبين بتسديد ركلات الترجيح وإختتم بعدها التدريب الختامى وسط حالة معنوية مرتفعة من الجميع ورغبة فى تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الغد.

ويدخل دكرنس اللقاء وفى رصيده ٢٤ نقطة يحتل بها المركز الخامس بينما يحتل المنصورة المركز الرابع برصيد ٢٦ نقطة.

وكان لقاء الفريقين بالدور الأول قد إنتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بملعب دكرنس.

وتعرض دكرنس لخسارة خارج ملعبه بالجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل فيما عاد المنصورة بفوز غالى خارج ملعبه أيضا بهدفين مقابل هدف أمام بلدية المحلة.

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وحقق دكرنس حتى الآن الفوز فى ٧ مباريات وتعادل فى ٣ مباريات بينما تعرض للهزيمة فى ٥ مباريات وأحرز لاعبوه ١٢ هدفا بينما إستقبل مرماه ١١ هدفا.

بينما تمكن المنصورة من تحقيق الفوز حتى الآن فى ٧ مواجهات وتعادل فى ٥ مباريات وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات وأحرز لاعبوه ١٦ هدفا واستقبل مرماه ١٢ هدفا

ويسعى كلا الفريقين خلال مواجهة الغد ف تحقيق الفوز حيث أنها تعد الفرصة الأخيرة لدكرنس للعودة للمنافسة على حجز بطاقة الصعود بينما فوز المنصورة يقلص الفارق بينه وبين المتصدرين فاركو ودمنهور فى حال تعثرهما خلال مواجهات الغد.

وأعلن نادى دكرنس عن تنظيم رحلات لجماهيره لحضور مباراة الأحد لمؤازرة الفريق من داخل مدرجات ستاد المنصورة الرياضى لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة الصعبة.