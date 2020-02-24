الامارات | عاجل.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر حكم مباراة القمة المصرية الذي كان من المفترض أن تقام عند الساعة 9:30 بتوقيت المباراة تأجيل المباراة، بسبب الأحوال الجوية السيئة وهطول الأمطار.
وكان نادي الزمالك قد قرر مواجهة اليوم بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء. كما شكل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جهازه الفني المكلف بمواجهة الأهلي، وقام بتكليف عمرو فهيم بتولي منصب المدير الفني، على أن يعاونه كلًا من أحمد عبد المقصود وأحمد عبد الرؤوف كمدربين.
وقرر حكم اللقاء تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية وتأخر وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة بسبب الإزدحام الشديد.
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