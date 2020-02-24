الامارات | الصربي "دجوكوفيتش" ينهي مغامرة التونسي الجزيري مبكراً في تنس دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي "دجوكوفيتش" ينهي مغامرة التونسي الجزيري مبكراً في تنس دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً، بداية ناجحة في بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس الرجال، بفوزه على التونسي مالك الجزيري المصنف 259 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-1 و6-2)، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب اليوم الافتتاحي للبطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 29 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار.
ونجح اللاعب الصربي حامل لقب "تنس دبي" أعوام "2009-2010-2011-2013"، في تجاوز عقبة التونسي الجزيري بسهولة، في مباراة اقتصرت على 61 دقيقة،
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