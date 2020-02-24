الامارات | بالفيديو.. مرتضى منصور للخطيب: أبعد عني بلاش أنا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتضى منصور للخطيب: أبعد عني بلاش أنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، فيديو لإجتماع عقده مع لاعبي الزمالك شجعهم خلالها من أجل الاستعداد لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، ثم علق بعد ذلك على بيان النادي الأهلي الذي صدر عن النادي مساء أمس والخاص بالعقوبات التي فرضها الاتحاد المصري على فريقا الأهلي والزمالك ولاعبيه.

وكان الزمالك قد اتخذ قراره الأخير بشأن مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري المؤجلة من الجولة 4 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال مرتضى منصور في فيديو بثه على قناة اليوتيوب: “ بيان الأهلي صدر بشكل أساسي ضد مرتضى منصور وعندما تم استضافتي في قناة صدى البل حرصت على الإشادة بالأهلي ومجلس إداراته، ولكن من الملاحظ إني تاعب ناس كتير أوي”.

وأضاف مرتضى منصور موجها حديثه لـ الخطيب "أنا احرف منك في الكورة وأسال فتحي مبروك أنا مين.. أبعد عني وبلاش، أنا عضو في الأهلي وبفريق الكرة في الأهلي منذ عام 1974، أتمنى أن تفكر بفريقك والبعد عن فريق الزمالك، حققنا بطولتين في 6 أيام ليصبح عدد بطولات الزمالك هذا العام 5 علشان الحسد”.