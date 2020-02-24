شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «معرفش أتوبيس الزمالك فيه أيه.. ومحدش هيقدر يخصم مننا أي نقطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه «لا أعلم إذا كان لاعبي الزمالك وصلوا إلى ستاد القاهرة أم لا، ولا أعلم أتوبيس الفريق (فيه أية)».

وتابع مرتضى، في تصريحات لـ«صدى البلد»، مساء الاثنين: «سأذهب للمحكمة الرياضية إذا خصمت نقطة واحدة من الزمالك، ولن يستطيع أي أحد خصم أي نقطة منا».