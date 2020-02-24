شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن أحداث مباراة القمة: نقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز. Advertisements وتأجلت مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة، بعد تأخر وصول حافلة الأبيض نتيجة لتعطلها والازدحام المروري بسبب هطول الأمطار. وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة لبلد هو الأكبر والأقدم والأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق". واختتم: "المشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه، ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية، استقيموا يرحمكم الله".

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