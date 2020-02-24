شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق الى منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر لاعبي فريق شباب الزمالك، حافلة الفريق المتوجه الي ستاد القاهرة، لخوض مباراة القمة امام الأهلي، بعد أن تعطلت بهم في ميدان التحرير.

وغادر جميع اللاعبين الى منازلهم في إشارة الى عدم ذهابهم الى المباراة.

وثبت اداري فريق الزمالك الواقعة في محضر رسمي لإرسالها الى اتحاد الكرة لبيان سبب عدم ذهاب الفريق الى الملعب لخوض المباراة.