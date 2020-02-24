شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حافلة الزمالك أثناء ذهابها لخوض مباراة «القمة» وتحرير محضر بالواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعطلت الحافلة الخاصة بلاعبي فريق النادي الزمالك لكرة القدم، أثناء ذهابها إلى استاد القاهرة الدولي لخوض مباراة القمة والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة. وتوجه إداري الفريق إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة لتوضيح سبب تأخر الفريق عن المباراة.

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