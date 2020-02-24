شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل موعد انطلاق مباراة القمة لمدة ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك لمدة ساعة، بعدما كان مقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للأهلي، أن لجنة المسابقات أخطرت مسؤولي الأهلي بتأجيل المباراة لمدة ساعة.

وأضاف أن سبب تأجيل موعد انطلاق المباراة يعود إلى تأخر وصول بعثة الزمالك، كما أن وصول بعثة الفريق الأحمر لاستاد القاهرة متأخرًا، بجانب طاقم الحكام.