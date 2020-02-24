شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأهلي يصل استاد القاهرة لخوض مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة، لخوض مباراة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم ببطولة الدوري.
ويحتل الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة على التوالي بالبطولة.
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