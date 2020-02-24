شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة شباب الزمالك تتحرك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت الحافلة الخاصة بلاعبي فريق الشباب بالنادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة «القمة» الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الممتاز. ومن المقرر أن ِتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء. وأعلن مرتضى منصور في فيديو تم بثه على الموقع الرسمي للنادي منذ قليل نفى من خلاله خوض مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم.

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