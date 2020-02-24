شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العالمي للتايكوندو: أشكر الفولي على مجهوداته في تطوير «اللعبة» في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو شونجوان شو، إجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة ورؤساء الاتحادات الإفريقية وذلك على هامش التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقامة في مدينة الرباط المغربية.

وعرض شو خلال الاجتماع خطة الاتحاد العالمي خلال الفترة المقبلة وأهم القرارات التي تم اتخاذها من أجل تطوير رياضة التايكوندو في كل بقاع العالم وخاصة أفريقيا.

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ووجه شو الشكر للواء أحمد فولي رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة على مجهوداته في تطوير هذه الرياضة في القارة حيث يضم المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي 52 دولة وهو عدد كبير، والأهم المستوى العالمي والأولمبي للاعبي أفريقيا التي حصدت 5 ميداليات أولمبية في ريو 2016 واستطاعت التأهل للأولمبياد بثلاثة لاعبين من التصنيف الأولمبي قبل إنطلاق التصفيات.

كما عبر شو عن سعادته بالتنظيم المغربي للتصفيات الإفريقية والمجهود الكبير الذي بذلته الجامعة الملكية المغربية برئاسة إدريس الهلالي.

ووجه رئيس الاتحاد العالمي رسالة إلى رؤساء الاتحاد الإفريقية بالعمل بالطريقة المناسبة لقارتهم التي تعاني من صعوبة المواصلات وقلة الموارد المادية، متمنيا للاعبي القارة الإفريقية تحقيق ميداليات أولمبية في طوكيو.