روديجر: لدي الكثير من الاحترام لـ جيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أشار اللاعب أنتونيو ​روديجر​ إلى أن زميله في ​تشيلسي​ أوليفييه جيرو يستحق احتراماً هائلاً لأنه لم يتذمر حيال فشل انتقاله خلال شهر كانون الثاني.



وقال روديغر: "لدي احترام هائل تجاهه. كان دائمًا صبورًا، ولم يقل أبدًا أي شيء، حتى عندما لم يتم نقله. بقي متواضعا وعمل بجد. يوم السبت كان له تأثير كبير. إنه لاعب يتمتع بروح الفريق ويضع نفسه دائمًا على المحك".

وأضاف: "إنه لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، بل دائمًا ما يقوم بالعمل الشاق وهذا هو سبب سعادتي".