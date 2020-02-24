شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة مهدد بفقدان نجميه في الاياب امام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 يستعد ​برشلونة​ لمواجهة مضيفه ​نابولي​، غدًا على ملعب سان باولو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

Advertisements وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النادي الكتالوني سيدخل مباراة نابولي بلاعبيّن مهدديّن بالغياب عن مباراة الإياب على ملعب كامب نو بسبب تراكم البطاقات وهما سيرجيو ​بوسكيتس​ ونيلسون ​سيميدو​. ومن جهة اخرى، يمتلك نابولي لاعبيّن حصلا على بطاقتين وهم كاليدو كوليبالي الذي سيغيب للإصابة، بجانب فرناندو لورينتي. وختمت الصحيفة، أن هناك 7 لاعبين من البارتونيني لديهم بطاقة صفراء واحدة وهم لوزانو، آلان، ميليك، بوليتانو، رويز، روي وزيلينسكي.

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