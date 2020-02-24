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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمولينغ يلمّح إلى اختيار البقاء مع روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
لفت اللاعب كريس سمولينغ إلى أنه يستعد لاتخاذ قرار مهم، إما البقاء مع مانشستر يونايتد أو الانتقال إلى روما بشكل دائم.
وقال سمولينغ: "عندما جئت لأول مرة، كان الأمر مثيرًا ولكنه شاق أيضًا لأنك لست متأكدًا مما يجب توقعه. بلد جديد، تجربة جديدة. لكن بالنظر إلى الطريقة التي استقريت بها، الحب الذي شعرت به، خاصة من المشجعين والجميع في روما، يجعل القرار مثيرًا للاهتمام".
وأضاف: "أخبرني بعض زملائي أن الحب الذي يمكن أن أحظى به في هذه المدينة أمر لا يصدق. هذا حقا ما شعرت به وكذلك عائلتي. قد يستمر طويلا".
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