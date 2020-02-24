مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “حاتم بطيشة”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على استاد “القاهرة الدولي”، بإدارة من الحكم الليتواني “جيديميناس ماسيكا”.

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ويدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضية بسبب خسارته كأس السوبر المصري ضد “الزمالك” منذ 4 أيام،

ورفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض مباراة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بالفريق الأول، حيث استقر على دخول المباراة بفريق مكون من الناشئين.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك