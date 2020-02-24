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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “حاتم بطيشة”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على استاد “القاهرة الدولي”، بإدارة من الحكم الليتواني “جيديميناس ماسيكا”.
ويدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضية بسبب خسارته كأس السوبر المصري ضد “الزمالك” منذ 4 أيام،
ورفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض مباراة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بالفريق الأول، حيث استقر على دخول المباراة بفريق مكون من الناشئين.
مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك
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