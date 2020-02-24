دوري كرة قدم للسيدات بتمويل «الرياضة للجميع»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة الأمير خالد بن الوليد أمس تنظيم دوري كرة القدم للسيدات، وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض، بحضور عدد كبير من المهتمين بالمجال الرياضي داخل المملكة وخارجها، والفرق الرياضية، ووسائل الإعلام.

وشهد الحفل الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الذي يجسد الوحدة والوئام والروح الرياضية بين اللاعبين.

وسينطلق الدوري الذي سيقام للمرة الأولى بتمويل كامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في مدن الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصا للاعبات من سن 17 عاما وأكثر، حيث سيتضمن جولات أولية، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة.

كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

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وسيكشف اتحاد الرياضة للجميع لاحقا عن تفاصيل البطولات التي تستهدف الفتيات في سن 16 عاما وما دون، فيما سيتم تنفيذ برنامج تحت شعار «ما وراء كرة القدم»، من أجل بناء قاعدة رياضية صلبة تسهم في مشاركة فتيات دون الـ15 عاما.

ودعت اللجنة المنظمة للدوري الفرق واللاعبات إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي التالي: www.wfl-sa.com وأشاد الأمير خالد بن الوليد بإطلاق الدوري، وقال «بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، سيحقق دوري كرة القدم للسيدات قفزة نوعية لمستقبل بلدنا وشبابنا وصحتنا على المستوى المجتمعي».

وأضاف «إطلاق الدوري بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع، خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطا وصحة».

وتابع «دعم المرأة في مجال الرياضة والاعتراف بإنجازاتها الرياضية هو الآخر خطوة مهمة للمستقبل. والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق».

من جانبها قالت المدير التنفيذي للاتحاد شيماء بنت صالح الحصيني «تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج مثل دوري كرة القدم للسيدات الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية. ونحن في اتحاد الرياضة للجميع ملتزمون بوضع المرأة في مقدمة مهامنا بهدف تنمية مجتمع صحي ونشط. وسنواصل إشراك المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف».

ترتيبات ومراحل الدوري