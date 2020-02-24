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المولد يعود أمام النصر

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المولد يعود أمام النصر
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- بواسطة أيمن الوشواش - علي المحمود- مكة المكرمة

قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أنه سينخرط في التدريبات الجماعية لفريقه في مارس المقبل، استعدادا للمشاركة الرسمية في المباريات خلال مايو المقبل، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل اللجنة السعودية على الرقابة على المنشطات.

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وأكد المولد أنه فضل الخضوع لفترة تأهيل في فرنسا، حتى يعود بقوة بعد فترة إيقاف نحو سنة.

ومن المقرر أن تنتهي العقوبة في مايو2020.

وأضاف أنه سيشارك في أول لقاء مع فريقه أمام النصر بالجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير ، والمقرر لها في 12 مايو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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