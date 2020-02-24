برشلونة يتحدى نابولي وتشيلسي يتربص بالبايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يتطلع برشلونة إلى انطلاقة جديدة في رحلة البحث عن استعادة لقبه الأوروبي، وذلك عندما يحل ضيفا على نابولي الإيطالي اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كما تشهد البطولة اليوم مواجهة من العيار الثقيل تجمع تشيلسي الإنجليزي ببايرن ميونخ الألماني على استاد ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وتشهد مباراة نابولي وبرشلونة الاختبار الأول لمدربي الفريقين في البطولة هذا الموسم، حيث تولى جينارو جاتوزو تدريب نابولي في ديسمبر الماضي، علما بأن جاتوزو فاز بلقب دوري الأبطال مرتين كلاعب وسط بميلان الإيطالي.

وفي المقابل، تولى كيكي سيتين تدريب برشلونة في 13 يناير الماضي خلفا للمقال إيرنستو فالفيردي.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انتفاضة رائعة لبرشلونة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية كان أحدثها على حساب إيبار 5-0 السبت الماضي ليستعيد صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين أمام منافسه التقليدي ريال مدريد.

وينتظر أن يعتمد برشلونة مجددا على جهود المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في إيبار ليستعيد ذاكرة التهديف بقوة بعدما صام عن التهديف 4 مباريات متتالية.

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ويخوض برشلونة اللقاء في غياب سيرجي روبرتو والأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي بسبب الإصابات.

وفي المقابل، قاد جاتوزو فريق نابولي انتفاضة جيدة أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث حقق الفوز في 6 من آخر 7 مباريات في الدوري وكأس إيطاليا.

وفي المباراة الأخرى، يلتقي تشيلسي وبايرن ميونخ في مواجهة مكررة لنهائي البطولة عام 2012 والتي فاز تشيلسي بها من خلال ركلات الترجيح.

وكان المدير الفني الحالي لتشيلسي فرانك لامبارد لاعبا في صفوف الفريق عندما فاز تشيلسي على بايرن قبل 8 سنوات.

ويأمل لامبارد في قيادة الفريق هذه المرة للفوز من مقعد المدير الفني.

واستعاد تشيلسي الثقة بنفسه بعد الفوز الثمين على توتنهام 2 - 1 في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وتغلب تشيلسي على بايرن أيضا في آخر مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب بينهما، وكان هذا في دور الثمانية للبطولة عام 2005.

ولكن بايرن متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا يبدو متفائلا مع عودته إلى لندن بعدما تغلب على توتنهام في المدينة نفسها 7 - 2 خلال دور المجموعات هذا الموسم.