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تحويل علاج عطيف من ألمانيا إلى إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

حول الجهاز الطبي بنادي الهلال الوجهة العلاجية للاعب الفريق لكرة القدم الأول المصاب، عبدالله عطيف من ألمانيا إلى إسبانيا لتشخيص الإصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه أمام شباب أهلي دبي بالجولة الثانية لدوري أبطال آسيا 20، والتأكد من نوعية الإصابة ومدى حاجة اللاعب إلى عملية جراحية من عدمها.

ويبدو أن اللاعب في حاجة إلى عملية جراحية بعد التشخيص المبدئي الذي انحصر بين إصابة في الرباط الصليبي، وبين حاجة ركبة اللاعب إلى عملية تنظيف، وفي حال عدم حاجته لعملية في الرباط فستكون عودته للملاعب بعد أسبوعين من التأهيل الطبي، أما إذا أجريت له عملية فإن ذلك يعني انتهاء موسم اللاعب وحاجته لمرحلة تأهيل لا تقل عن 3 أشهر.

وكان رئيس النادي فهد بن نافل عقد اجتماعا موسعا مساء أمس بالأجهزة الإدارية والفنية تحضيرا لمواجهة التعاون في الجولة المقبلة، بعد أن استمتع اللاعبون براحة يوم بعد فوزهم على الاتحاد 1-0 في ختام الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.