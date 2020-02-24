شكرا لقرائتكم الحضرى عن أحداث قمة الاهلي والزمالك: عار لمن شارك بهدم ما بناه الرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عصام الحضرى أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر السابق، على الأحداث الملتهبة بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها فى الثامنية والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، وكتب الحضرى عبر صفحته الرسمية: "كرة القدم جزء من حضارة مصر عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال".

وتشهد مباراة القمة أجواء ملتهبة، حيث لم تصل حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة حتى الأن، بسبب الزحام المرورى، الأمر الذى دعى الحكم الليتوانى بتأجيل اللقاء 60 دقيقة لتقام فى الثامنة والنصف مساءًا بدلاً من السابعة والنصف، بخلاف استقرار مسئولى القلعة البيضاء على خوض المباراة بفريق الناشئين اعتراضًا على عدم تأجيلها.

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ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.