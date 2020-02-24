شكرا لقرائتكم الجهاز الفني والاداري لمنتخب مصر 2001 يؤدي مناسك العمرة فجر غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي الجهاز الفني والاداري لمنتخب مصر مواليد 2001، العمرة فجر غد الثلاثاء، بعد الفوز على فلسطين 4 / 2 وتصدر المجموعة والتأهل إلى ربع نهائى كأس العرب.

واستغل الجهاز الفنى للفراعنة الصغار فترة الراحة لمدة يومين، بعد التأهل لدور الثمانية وسيقوم الفريق بأداء العمرة غدا الثلاثاء، حيث كان الفريق قد أدى العمرة أيضا قبل يومين.

ويعود الدكتور جمال محمد علي عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة إلي القاهرة بعد العمرة لحضور اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الفيفا سارة ساليمون الذي سيعقد غدا الثلاثاء.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها سيكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

Advertisements

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

واجتمع الدكتور جمال محمد على، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشباب، مع لاعبى المنتخب قبل لقاء اليوم مع فلسطين فى كأس العرب.

وتحدث جمال محمد على مع اللاعبين عن أهمية السلوك الأخلاقى الرياضى المثالى، وأن يضعوا نصب أعينهم أنهم يلعبون باسم الوطن الغالى مصر، ولابد أن يظهروا بالمستوى الأخلاقى والفنى الذى يتناسب مع قيمة أم الدنيا.

وشرح رئيس بعثة المنتخب فى السعودية للاعبين معنى الطموح الإيجابى والسلبية والنظر للمستقبل واتخاذ القدوة الحسنة، وقال محمد صلاح وتريزيجية والننى وحجازى والمحمدى المحترفين ضعوهم نصب أعينكم قدوة حسنة فى سلوكهم وفنياتهم .

وأوضح أن ميثاق اللاعب الأخلاقى يتضمن الالتزام داخل وخارج الملعب وعدم المبالغة فى الفرح عند الفوز مراعاة لشعور المهزوم وتقبل الهزيمة وتهنئة الفائز واحترام القانون والحكام والمنافسين والمدربين والجمهور والزملاء والقواعد والمنشآت كلها مواثيق اخلاقية يجب أن تتحلوا بها من الآن.