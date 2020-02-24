شكرا لقرائتكم الجبلاية: ان لم يصل الزمالك للملعب قبل 8.30 سيلغي الحكم اللقاء ويعد الزمالك خاسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، عن مصير قمة الأهلي والزمالك بعد تأجيلها لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف بدلا من السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

قال المصدر، إنه حال مرور الساعة ولم يصل فريق الزمالك للملعب فإن الحكم سيلغي اللقاء ويعد الزمالك خاسرا لكنه لن يكون منسحبا لانه تحرك بالفعل للملعب.

وتابع أن الأمطار لا تؤدي لتأجيل أو إلغاء أي مباراة الا اذا وصلت لمرحلة صعبة تعطل نقل الكرة داخل الملعب.

أكد احمد عبد المقصود المدير الفني لفريق الزمالك المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر لها بعد قليل ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، ان اتوبيس الفريق تعطل اعلي كوبري أكتوبر، وان الفريق نزل بالكامل وقام بـ "زق" الاتوبيس لتحريكه.

وقال عبد المقصود في تصريح خاص لقناة اون سبورت: الاتوبيس تعطل ونحن الان في ميدان التحرير ، مؤكدا ان الاتوبيس استغرق 3 ساعات في الطريق حتي الان ، وان معه فريق كامل يتكون من 16 لاعبا من مواليد 2000 ، 2001 ، 99 .

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واعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، وهو تشكيل من ناشئي الزمالك مواليد 2001 و 2000 و 99 .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمي : محمد كامل

خط الدفاع : حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمود الخضري ، حسام حسن

خط الوسط : سيف فاروق جعفر ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح

خط الهجوم : مصطفي طارق مصطفي ، رضا محمد ، حسام اشرف

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة.