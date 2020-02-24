شكرا لقرائتكم عماد متعب: تصرف شيكابالا أمام جماهير الأهلى غير "مقبول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق أنه قام بتعنيف رمضان صبحى عندما قام بـ"الوقوف على الكرة" خلال مواجهة سابقة ضد الزمالك.

أكد متعب في تصريحات عبر قناة أون سبورت عدم رضاه تجاه الأحداث التي شهدتها الساعات القليلة الماضية بشأن مباراة القمة بين فريقه والزمالك.

وقال متعب: "الأحداث التي تدور حولنا هدفها هي استرضاء الجماهير، كل من يريد زيادة شعبيته يقوم بسب الفريق الآخر، ما أعرفه هو أن من يريد زيادة شعبيته فلينتصر داخل الملعب في كرة القدم".

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وأكمل: "لا يمكن لأي شخص يريد زيادة شعبيته أن يقوم بكتابة عبارة ما لضرب خصمه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هذه تصرفات غير صحيحة".

وأضاف: "عندما وقف رمضان صبحي على الكرة أمام الزمالك قمت بتعنيفه مع حسام غالي، وقلنا له أنه يجب أن تزيد من حصيلة الأهداف وهذا هو الصحيح".

واختتم: "ما فعله شيكابالا أو عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي غير مقبول، أنت بالفعل انتصرت على الأهلي ولذلك عليك الاحتفال مع جماهيرك".