شكرا لقرائتكم مراسل الزمالك : في مفاجأة هتحصل في مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد على مراسل قناة الزمالك، حدوث مفاجأة غير متوقعة في مباراة القمة، أمام الأهلي، خلال الدقائق القليلة القادمة.

قال أحمد علي خلال نقله آخر التطورات داخل نادي الزمالك قبل مباراة القمة، أن الساعات القادمة قد تشهد مفاجأة، وحتى الآن معلوماته تؤكد خوض الزمالك المباراة بفريق الناشئين لكن قد تحدث مفاجآت.

وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد اتخذت عدد من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك، فى السوبر المصرى الأخيرة وجاءت على النحو التالى:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.