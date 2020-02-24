اتجاه داخل الزمالك لتحرير محضر بشأن تأخر الحافلة

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جدة - عمرو شويل يسود اتجاد قوى داخل الزمالك لتحرير محضر فى قسم مدينة نصر بشأن تأخر حافلة الفريق حيث بات من الصعب وصول إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة "القمة" التي تجمع الفريق الأبيض والأهلى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى في موعدها بسبب الازدحام المرورى وهطول الأمطار .

ووصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

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ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.