إبراهيم فايق : ما يحدث الآن هو شيء مؤسف جدا

علق الإعلامي إبرهيم فايق على الأزمة التي تمر بها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، والتي وصلت نتيجتها حتى الآن إلى تأجيلها لمدة ساعة لتقام الساعة التاسعة ، لحين وصول فريق الزمالك ، الذي تعطلت حافلته في منطقة وسط القاهرة .

وقال فايق في شأن الأزمة : اللي بيحصل ده مالوش علاقة بالعقوبات.. مفيش حاجة اسمها الماتش مايتلعبش أو الزمالك يروح الاستاد بالناشئين.. الزمالك وتاريخه أهم واكبر واعرق مما يحدث.. عندك مشكلة في أي عقوبة شايفها غير منصفة أو ليس لها سند قانوني أو غير موجودة في اللائحة من حقك تغضب وترفض وتتخذ الطرق القانونية من تظلم أو التماس أو كما يسلك الجميع القنوات الشرعية.. أما ما يحدث الآن فهو شيء مؤسف جدا وكل من يوافق عليه أو يدعمه ويهلل له داعم للفوضى ومبرر للخطأ.. احذروا مما يحدث وارفضوه.. كرة القدم في مصر أعرق وأقدم مما يحدث.. ادفعوا خلافاتكم مع أي لجنة أو شخص لمصلحة مصر وشكلها، لا تفرط في حقك ولكن ابحث عنه بالشكل القانوني، ولذلك أثمن جدا موقف الأهلي الذي سجل اعتراضه ورفضه للعقوبات ولم يصدر صورة سلبية.. درء الفتنة أهم من أي شيء وسيحاسبنا الله على كل قول وفعل اشعلنا بيه الأجواء أو سكتنا فيه عن الحق.

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