النية مبيتة للهروب من مباراة القمة أمام الأهلي .. اتحاد الكرة يؤجل اللقاء لمدة ساعة .. لاعبي الزمالك غادروا النادي بسياراتهم الخاصة!

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقر القلعة البيضاء بسياراتهم الخاصة، مما يؤكد انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي، والتي من المقرر إقامتها اليوم في الدوري الممتاز وفقا لصدى البلد.

وكان لاعبو الزمالك تواجدوا في مقر النادي لخوض التدريبات استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، قبل أن يقوم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بإلغاء المران.

وتجمع اللاعبون في الزمالك وسط غياب عدد منهم وتواجد الجهاز الفني في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة وعقد جلسة لبدء التدريب قبل أن يقرر كارتيرون إلغاء المران .

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وأعلن مجلس إدارة الزمالك أمس، الأحد، مقاطعة بطولة الدوري الممتاز، رافضًا خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري بسبب قرارات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري.

تأجيل المباراة

تأجيل مباراة القمة "ساعة" بسبب سوء الأحوال الجوية ، هذا هو القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة ، وذلك لتعطل حافلة الزمالك بمنطقة وسط القاهرة.