رسمياً .. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة

قرر حكم مباراة الأهلي والزمالك ، تأجيل إنطلاق المباراة لمدة ساعة ، وذلك لحين وصول حافلة فريق الزمالك ، والتي تعطلت في منطقة وسط القاهرة .

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