مراسل أون سبورت: تصرفات غريبة داخل نادى الزمالك قبل قمة الدورى .. مش عارفين المباراة هتتلعب ولا لأ !

أكد محمود بدراوى مراسل قناة أون سبورت، أن هناك تصرفات غريبة وغير مفهومة تحدث داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالى، وقبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء اليوم، والتى ستقام على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

وأوضح مراسل أون سبورت، أن هناك حافلة غادرت مقر نادى الزمالك، ولا يعلم أحد أين ستتجه، خاصة أنها خالية من اللاعبين، ولم يتم إخطار قوات الأمن المكلفة بتأمين الطريق للفريق بتحرك الأتوبيس، لافتًا إلى أنه لا يعلم أحد ماذا يدور فى عقل مسئولى القلعة البيضاء وهل سيخوضون مباراة القمة من عدمه.

وفي رسالته الأخيرة أكد المراسل أن فريق الزمالك لم يصل الملعب رغم نزول لاعبي الأهلي للقيام بالإحماء .