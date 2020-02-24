حازم إمام يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة أي لاعب ينشر محتوى يساعد على التعصب:اللاعبون والمسؤولون يقحموا أنفسهم حاليا في الأزمة!

طالب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت قبل مواجه القمة بين الأهلي والزمالكاتحاد الكرة المصري بإيقاف أي لاعب ينشر مواد عبر حساباته الشخصية تثير الجمهور وتنشر التعصب.
وقال إمام : "أطالب اتحاد الكرة بمعاقبة أي لاعب ينشر مواد تنشر التعصب".
وأضاف: "مباراة السوبر الأخيرة كانت خالية من الفنيات والكلام كان عن السب والضرب بين اللاعبين، والديربي الأعظم في المنطقة العربية مافيش فيه كورة".
واوضح أن اتحاد الكرة ليس لديه جمهور يدافع عنه على عكس الأهلي والزمالك الذي يملك الملايين من الجماهير للدفاع عنه".
وأشار إلى أن الكرة المصرية تعيش حاليا فترة صعبة وتمر من سيء إلى أسوأ، والناس اصبحت تبرر الخطأ لأنها تحب أنديتها.
وأتم إمام تصريحاته: "اللاعبون والمسؤولون يقحموا أنفسهم حاليا في الأزمة، والجميع مشارك في المشكلة التي تزيد يوما بعد يوم، لذلك يجب تطبيق القانون واللوائح".
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