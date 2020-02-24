الجزائر تخطف التاهل من السعودية وترافق مصر والسنغال وليبيا إلى ربع النهائي

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ودع المنتخب السعودي، كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، بعد خسارته أمام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، بعد مباراة مجنونة جمعت المنتخبين على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام

واقتنص المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع المنتخب المصري الفائز على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الأولى تقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك لاعب المنتخب السعودي أيمن أحمد التعادل بعد 4 دقائق فقط، وعاد الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش، ليرتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب مصر فوزا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة، وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.

وارتفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.

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وحقق منتخب السنغال فوزا بثلاثية دون رد على نظيره الليبي، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما.

وسجل أهداف السنغال كل من عبدالله نداي وبابي سار (هدفين) في الدقائق 75 و88 و90+1 من زمن وأحداث المباراة .

وارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا، وتأهلا معا إلى دور الثمانية.

وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الإمارات فوزا بهدفين دون رد على نظيره السوداني، لكنه لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور ربع النهائي ، وجاء هدفا منتخب الإمارات عن طريق اللاعب علي أحمد وحارب المازمي في الدقيقتين 33 و93 من زمن وأحداث المباراة ،ليرتفع رصيد الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الثالث ،والسودان رابعا بدون رصيد.