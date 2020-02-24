إيوان يتصدر الترتيب العام بعد فوز في المرحلة الثانية من طواف الإمارات

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فاز الأسترالي كايليب إيوان الإثنين في المرحلة الثانية من طواف الامارات الدولي للدراجات الهوائية، وتصدر الترتيب العام بعد منافسة مثيرة في الأمتار الأخيرة مع الإيرلندي سام بينيت.

وقطع إيوان دراج فريق لوتو سودال مسافة المرحلة البالغة 168 كلم وتخللها الصعود الى جبل حتا في دبي، في 4 ساعات و18 دقيقة و16 ثانية، متفوقا بفارق ثانيتين على بينيت، وأربع ثوانٍ على الفرنسي آرنو ديمار.

وشهدت المرحلة منافسة مثيرة لاسيما في الأمتار الخمسين الأخيرة، حيث تقدم بينيت وبدا انه في طريقه لإحراز المركز الأول، لكن إيوان بذل مجهودا كبيرا ليفوز بمرحلة حتا للعام الثاني على التوالي. وعانى بينيت للحفاظ على مركزه في ظل ضغط إيوان، وبدا ان دراجة الإيرلندي احتكت بحافة المسار، ما ساهم بشكل إضافي في فقدانه مركزه الأول.

وقال الأسترالي "كان بينيت منافسا قويا، وقاتلت وبذلت أقصى قوتي قبل الوصول الى خط النهاية لتحقيق الفوز الذي كان أصعب من العام الماضي"، متابعا "صدارة الترتيب (العام) لم تكن تقلقني، لأن الفارق بيني وبين الآخرين بعد المرحلة الأولى لم يكن كبيرا".

وتصدر إيوان الترتيب العام بتوقيت 7 ساعات و47 دقيقة و19 ثانية، متقدما بفارق 12 ثانية عن بينيت الثاني، و16 ثانية عن ديمار الثالث.

وستكون المرحلة الثالثة جبلية أيضا وتقام بين المرموم في دبي وجبل حفيت بمدينة العين، وتمتد لمسافة 184 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1- الأسترالي كايليب إيوان (لوتو سودال) 4.18:16 ساعات

2- الايرلندي سام بينيت (دكونيك كويك ستيب) بفارق ثانيتين

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3- الفرنسي آرنو ديمار ( اف دي جي) بفارق 4 ثوانٍ

4- الإيطالي دييغو أوليسي (فريق الامارات) بفارق 4 ثوان

5- الألماني رييك زابيل (إسرائيل ستارت اب ناشين) بفارق 4 ثوان

- الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1- الأسترالي كايليب إيوان (لوتو سودال) 7.47:19 ساعات

2- الايرلندي سام بينيت (دكونيك كويك ستيب) بفارق 12 ثانية

3- الفرنسي آرنو ديمار (اف دي جي) بفارق 16 ثانية

4- الروسي نيكولاي شيركاسوف (غازبروم) بفارق 17 ثانية

5- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) بفارق 19 ثانية