القادسية وظفار للانفراد بالصدارة في كأس الاتحاد الآسيوي

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يسعى كل من القادسية الكويتي وضيفه ظفار العماني إلى الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب جابر الدولي في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم.

وحقق الفريقان انطلاقة جيدة، إذ عاد القادسية من رحلته الى البحرين بانتصار ثمين على الرفاع 2-1، فيما تغلّب ظفار على ضيفه الجزيرة الأردني 1-صفر ليحصد الفائزان اول ثلاث نقاط لهما وضعتهما على قمة المجموعة.

وضمن الجولة نفسها، يحلّ الرفاع ضيفا على الجزيرة في عمّان.

ويبدو القادسية مرشحا لتحقيق الانتصار الثاني تواليا والانفراد بالصدارة عطفا على ما يقدمه من مستويات ويحققه من نتائج في الفترة الأخيرة.

ولم يخسر القادسية أي مباراة رسمية ضمن المسابقات المحلية والخارجية هذا الموسم مع الأخذ بالاعتبار أن خروجه من كأس ولي عهد الكويت أمام العربي جاءت بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي.

ويشارك القادسية في صدارة الدوري مع الكويت الذي يتقدم بفارق الأهداف مع مباراة مؤجلة، كما بلغ الدور ربع نهائي كأس الأمير بعد اكتساحه الساحل بخماسية نظيفة.

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ويفتقد الفريق جهود مدافعه الغاني رشيد سومايلا غير المقيد في القائمة الآسيوية، لكن صفوفه ستشهد عودة النيجيري جيمس أوكواسو الموقوف محليا، لينضم الى الثلاثي الخط الخلفي عامر معتوق وضاري سعيد والأردني عدي الصيفي.

واستعاد "الأصفر" في المباريات الأخيرة نجم الوسط الدولي السابق سيف الحشان بعد فترة طويلة من المعاناة مع الاصابة، وسيشكل اضافة فعالة الى القوة الهجومية مع بدر المطوع وأحمد الظفيري.

في الجهة المقابلة، لا يتوقع أن يكون الضيف صيدا سهلا نظرا إلى ما يتمتع به من قدرات وما يضمه من عناصر دولية معروفة بالاضافة الى الأجانب.

ويقود ظفار المدرب المصري محمد عبد العظيم "عظيمة" والذي خلف التونسي يامن الزلفاني المستقيل، علما بأن الاول كان مهندس التتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

واختار "عظيمة" 25 لاعبا لرحلة الكويت يتقدمهم الدوليون، حارس المرمى فايز الرشيدي، المدافعون محمد المسلمي، علي البوسعيدي، عبد السلام عامر، ولاعبو الوسط المنذر العلوي وحارب السعدي، بالاضافة الى المهاجم عبد العزيز المقبالي الذي سبق له خوض تجربة احترافية في نادي الكويت.

وعلى صعيد الأجانب، يبرز لاعب نادي الكويت ومنتخب الكويت السابق طلال جازع بالاضافة الى الاسباني هوغو لوبيز والفرنسي ليونيل زوما والسوداني بكري المدينة.