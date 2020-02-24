شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحكم مسئول عن تعديل موعد قمة الأهلي والزمالك بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن أن الحكم هو صاحب قرار تعديل موعد قمة الأهلي والزمالك في مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وقال المصدر، إن تأجيل المباراة نصف ساعة أو أكثر قرار الحكم وفقًا لموعد وصول الفريقين لملعب استاد القاهرة.

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة، منذ قليل.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

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كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة.

ويحيط الغموض بالقمة بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يفكر مسئولوه بجديه في خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.