شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو تأخر الأهلي والزمالك والحكام عن الوصول لاستاد القاهرة؟.. لجنة الحكام ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أنه حالة تأخر وصول فريقي الأهلي والزمالك وطاقم الحكام الليتواني لاستاد القاهرة في الموعد المحدد يتم الانتظار لحين وصول طاقم الحكام.

وقال المصدر إن أهم شيء هو وصول الحكام وبعد وصولهم نبدأ في احتساب الـ٢٠ دقيقة وحال عدم وصول كلا الفريقين يتم إلغاء المباراة أما حال وصول أحدهما تلغي المباراة أيضًا ويعتبر الحاضر فائزًا باللقاء.

ويحيط الغموض بالقمة بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يفكر مسئولوه بجديه في خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

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