شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعبو الزمالك حصلوا على "فلوسهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام اليوم الإثنين، بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول، وكذلك مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، والسوبر المحلى الذى توج به الأبيض على حساب الأهلى.

وقال مرتضى منصور فى تصريحاته خلال الجلسة التى عقدها مع لاعبى فريقه اليوم: "اللاعبين حصلوا على فلوسهم" وأتمنى لهم التوفيق فى مشوارهم الأفريقى وحصد اللقب والتتويج بمزيد من البطولات.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى قطر، ثم الفوز على الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، والتتويج بالسوبر المصرى، فى المباراة التى أقيمت بالإمارات.

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واستقر مسئولو الزمالك على خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدورى، بلاعبى الناشئين، للهروب من شبح العقوبات.